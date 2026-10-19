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Batman'da arazi kavgasında 4 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı

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Batman'ın Binatlı köyü Kolbaşı mezrasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Binatlı köyünün Kolbaşı mezrasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki taraf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ahmet T, Muhammet T, Mustafa Y. ile Hasan Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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