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Batman'da Apartman Görevlisi, Bulduğu Altın Bilezikleri Sahibine Ulaştırdı

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Batman'da bir apartman görevlisi, yol kenarında bulduğu poşetteki altın bilezikleri sahibine teslim etti. Bileziklerin değeri 256 bin lira olarak belirlendi. Sahibi olan Hatice Kaplan, duyarlılık gösteren görevliye teşekkür etti.

Batman'da apartman görevlisi, yol kenarında poşette bulduğu yaklaşık 256 bin lira değerindeki altın bilezikleri sahibine ulaştırdı.

Bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Adnan Yıldız, sokakta yürüdüğü sırada yol kenarında bir poşet fark etti.

Poşette bulduğu 5 bileziğin önce sahte olduğunu düşünen Yıldız, kuyumcuya gittiğinde bileziklerin altın olduğunu ve 256 bin 300 lira değeri bulunduğunu öğrendi.

Sahibine ulaşmak için altınları bulduğu yere giden Yıldız, sokaktaki gençlerle görüşerek Hatice Kaplan'ın altınlarını kaybettiği bilgisini aldı.

Kaplan ile görüşen Yıldız, bilezikleri teslim etti.

Adnan Yıldız, gazetecilere, bileziklerin altın olduğunu öğrendiğinde kaybeden kişinin ne kadar üzüldüğünü tahmin ettiğini belirterek, "Sahibi karşıma çıksın diye çok dua ettim. Elhamdülillah karşıma da çıktı." dedi.

Hatice Kaplan da kızının, içinde altın olduğunu bilmeden yorganı balkondan silkelediğini, poşetin bu sırada düştüğünü söyledi.

Böylesine duyarlı bir insanla karşılaşmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Kaplan, "Bileziklerim bir poşetin içindeydi. Kızım onları aşağı düşürmüş. İlk işimiz polise gitmek ve kameralara bakmak oldu. Tam umudumuzu kaybetmiştik ki; beyefendi altınları bulduğunu söyledi, çok sevindik. İnsanlık ölmemiş. Allah bin kere razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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