Batman'da Apartmanda Yangın Çıktı

BATMAN'da 3 katlı bir apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Cudi Mahallesi 3504'üncü Sokakta bulunan 3 katlı Özlük Apartmanı'nın son katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı