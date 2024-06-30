Batman'da anız yangını ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Merkez Korik Mahallesi ile Kayabağ Köyü yakınlarında çıkan anız yangınını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yangına müdahale için bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile TOMA sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.