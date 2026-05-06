Haberler

Batman'da Akıl ve Zeka Oyunları il finali yapıldı

Batman'da Akıl ve Zeka Oyunları il finali yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen 8'inci Akıl ve Zeka Oyunları il finalinde 150 öğrenci yarıştı. Öğrenciler, çeşitli kategorilerde yeteneklerini sergiledi.

Batman'da Akıl ve Zeka Oyunları il finali gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları'nın il finali 150 öğrencinin katılımıyla 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Öğrenciler, ilkokul kategorisinde motif, equilibrio, küre, pentago ve abluka, ortaokul kategorisinde abluka, mangala, küre, kulami ve pentago olmak üzere toplam 10 kategoride yarıştı.

Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu İl Koordinatörü Hayrettin Tutuş, yaptığı açıklamada, akıl ve zeka oyunlarının çocukları hayata hazırlayan, dijitalleşmeden uzaklaştıran oyunlar olduğunu ifade etti.

Tutuş, şunları kaydetti:

"Biz bu anlamda oyunları önemsiyoruz. Birinci olan yarışmacılarımız haziran ayında Konya'da yapılacak Türkiye finalinde Batman'ı temsil edecekler. Tüm yarışmacılarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı

Ve beklenen imzalar atıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu

Yok böyle bir eşleşme!

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu

Takımı şampiyon olursa oyunculara vereceği ödülü canlı yayında duyurdu
Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedin yanmayan kısımlarını balyozla parçalamışlar

Kübra'nın cesedini önce yakmışlar, sonra daha beterini yapmışlar
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu

Yok böyle bir eşleşme!

MHP Genel Sekreteri Ataman'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar

Dervişoğlu'na MHP'den zehir zemberek yanıt
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

Belediyeden görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana büyük ödül var