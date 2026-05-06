Batman'da Akıl ve Zeka Oyunları il finali yapıldı

Batman'da Akıl ve Zeka Oyunları il finali gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları'nın il finali 150 öğrencinin katılımıyla 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Öğrenciler, ilkokul kategorisinde motif, equilibrio, küre, pentago ve abluka, ortaokul kategorisinde abluka, mangala, küre, kulami ve pentago olmak üzere toplam 10 kategoride yarıştı.

Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu İl Koordinatörü Hayrettin Tutuş, yaptığı açıklamada, akıl ve zeka oyunlarının çocukları hayata hazırlayan, dijitalleşmeden uzaklaştıran oyunlar olduğunu ifade etti.

Tutuş, şunları kaydetti:

"Biz bu anlamda oyunları önemsiyoruz. Birinci olan yarışmacılarımız haziran ayında Konya'da yapılacak Türkiye finalinde Batman'ı temsil edecekler. Tüm yarışmacılarımıza şimdiden başarılar diliyorum."