Batman'da Aile İçi Kavga: Kardeş Öldürüldü, Anne Yaralandı

Batman'da bir kişi, annesini bıçakla yaralayan kardeşini silahla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Seyitler Mahallesi'nde ikamet eden Boran G. (24) ile eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle dün akşam saatlerinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Boran G, kavgayı ayırmak için araya giren annesi S.G'yi bıçakla yaraladı.

Bunun üzerine ağabey A.G. (25) kardeşi Boran G'ye silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Boran G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne S.G'nin ise tedavisi sürüyor.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.