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Batman'da adliye önünde silahlı kavga

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Batman Adliyesi önünde husumetli iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

- Batman'da adliye önünde silahlı kavga

BATMAN - Batman Adliyesi önünde husumetli iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Batman Adliyesi önünde husumetli 28 yaşındaki R. N. ve İ.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İ.T'nin tabancayla ateş etmesi sonucu R.N. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barış Zerooğlu - Güncel

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