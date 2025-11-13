Batman'da Abart Egzozlu Araçlara Cezalar Kesildi

Batman'da abart egzoz kullandıkları tespit edilen 2 otomobil ile 3 motosiklet sürücüsüne 71 bin 451 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalar aralıksız sürüyor.

Ekiplerce sürdürülen uygulamalarda 2 otomobil ve 3 motosiklette abart egzoz bulunduğu tespit edildi.

Sürücülere toplam 71 bin 451 lira cezai işlem uygulandı.