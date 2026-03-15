Valize zulalanmış 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 tutuklama

Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında kent girişinde yapılan uygulamada bir şüpheli durduruldu. Şüphelinin valizinde yapılan aramada zulalanmış 8 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
