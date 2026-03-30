Batman'da 62. Kütüphane Haftası kutlandı

Batman'da 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

"Kütüphane" konulu sinevizyon gösterisinin yapıldığı etkinlikte, kütüphaneden en fazla kitap ödünç alıp okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi."

Vali Yardımcısı ve Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, burada yaptığı konuşmada, Batman'ın birçok alanda olduğu gibi kütüphanecilikte de örnek bir konuma geldiğini söyledi.

Kentte hayata geçirilen projelerle önemli bir model oluşturulduğunu ifade eden İmrak, Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nin Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen kütüphanesi olma ünvanını elinde bulundurduğunu kaydetti.

Kütüphanelerin yaşayan birer ilim yuvası haline geldiğini ve bunun için emek verenlere teşekkür ettiğini dile getiren İmrak, vatandaşları kitap okumaya davet etti.

İmrak, daha sonra kitap stantlarını gezdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.