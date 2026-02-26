Haberler

Aracında 50 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kent girişinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 50 kilo 100 gram metamfetamin ile 1 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ve 2 sahte ikiz plaka ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
