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Batman'da 5 aydır aranan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Batman'da 5 aydır aranan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Valilik açıklamasına göre Batman'da 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ile Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. 5 aydır aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Batman'da 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma yürütüldü.

5 aydır firari olarak aranan Y.E. ekiplerce yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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