Batman'da firari hükümlü yakalandı
Batman'da hakkında 46 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 43 ayrı suçtan aranan hükümlü B.Ü., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Batman'da hakkında 46 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince firari hükümlü B.Ü'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 43 ayrı suçtan aranma kaydı olan ve hakkında 46 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü. ekiplerce yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak