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Batman'da 35 Firari Hükümlü Yakalandı

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Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 firari hükümlü yakalandı.

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1-31 Ağustos'ta kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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