Batman'da 33 firari hükümlü yakalandı

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15-26 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.