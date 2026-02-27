Batman'da 33 firari hükümlü yakalandı
Batman'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Hükümlüler, 1 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.
Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15-26 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak