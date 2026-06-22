Çatıda çıkan yangın söndürüldü

BATMAN'da 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi Hasankeyf Sokağı'nda bulunan 2 katlı bir evin çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatıda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı