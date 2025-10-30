Haberler

Batman'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Batman'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Batman'da, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır firarda olan M.S.T. düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü, dolandırıcılık suçundan ceza almıştı.

Batman'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır firari olan M.S.T. ekiplerce düzenlenen operasyonla Suçeken Mahallesi'nde yakalandı.

"Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
