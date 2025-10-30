Batman'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Batman'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır firari olan M.S.T. ekiplerce düzenlenen operasyonla Suçeken Mahallesi'nde yakalandı.

"Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.