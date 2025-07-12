Batman'da 15 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı

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Batman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, derin dondurucuda gizlenmiş 15 kilo skunk ve 40 bin lira ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

BATMAN'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda derin dondurucunun içine gizlenmiş 15 kilo skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmada, bir şüphelinin Van'dan Batman'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Takibe alınan şüpheliye ait minibüs, jandarma ekipleri tarafından uygulama noktasında durduruldu. Dedektör arama köpekleri ile yapılan aramada, minibüsün içerisinde bulunan beyaz eşyalardan derin dondurucunun içine gizlenmiş 15 kilo skunk ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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