Batman'da firari hükümlü yakalandı
Batman'da 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.İ., jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Batman'da hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak