Batman'da 12 Katlı Binanın Beton Merdiveni Çöktü

Güncelleme:
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir binanın ana girişindeki beton merdivenin blokları çöktü. Olay sırasında bina içerisinde kimse bulunmadığı için yaralanma yaşanmadı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 12 katlı bir binanın ana girişindeki beton merdivenin blokları çöktü.

Olay, öğleden sonra Gercüş ilçesi Çukurçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın giriş kısmındaki beton merdivenin blokları çöktü. Çökmenin etkisiyle bina girişinde çukur oluştu. Gürültüyü duyan ve deprem olduğunu sanan binadakiler panikle dışarı çıktı. Çökme sırasında binaya girip çıkan kimse olmadığı için yaralanan olmazken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
