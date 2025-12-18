Haberler

Batman'da 1,5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 3 mıknatıs çıkarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye getirilen 1,5 yaşındaki Faruk Akman'ın bağırsağında 3 mıknatıs bulundu. Yapılan başarılı operasyonla mıknatıslar çıkarıldı ve çocuk sağlığına kavuştu.

Batman'da 3 mıknatıs yutan 1,5 yaşındaki çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, ailesi tarafından karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastanenin acil servisine getirilen 1,5 yaşındaki Faruk Akman'ın yapılan tetkiklerinde bağırsağında 3 mıknatıs olduğu belirlendi.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mücahit Erman tarafından gerçekleştirilen operasyonla Akman'ın bağırsağından ikisi 5 milimetre, biri yaklaşık 2 santimetre olan mıknatıslar çıkarıldı.

Dr. Erman, yapılan tetkiklerde çocuğun bağırsağındaki mıknatısların ilerlemediğini gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı bölgede kaldığı için aileye detaylı bilgi verdik. Mıknatısların bağırsağın duvarında bir erozyona neden olabileceğini düşündük. Bu nedenle operasyon kararı verdik. Hasta yakınlarına operasyonumuzun kapalı yöntemle başlayacağını, bu tanısal işlemin gerekirse küçük bir açık işlemle devam edeceğini söyledik. Aile sağ olsun bize güvendi. Bu nedenle ailemize teşekkür ediyoruz. Ameliyatın ardından çocuğun genel durumu iyi. Takibinde beslenmelerle ilgili herhangi bir problem olmayınca çocuk taburcu edildi."

Baba Sedat Akman da sağlık ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular için son gün

Milyonları ev sahibi yapacak projede başvurular için son gün
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
title