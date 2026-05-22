Haberler

Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da piknik yaparken su seviyesinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin botla müdahalesiyle kurtarıldı.

BATMAN'da, piknik yapmak için gittikleri Batman Çayı kenarında su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkisinden geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için çay kenarına giden M.E.B. ile M.C.A., su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkamayan 2 kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, botla adacığa ulaşarak mahsur kalan 2 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e tansiyonu düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı

Milyonların beklediği haberi ülkenin kralı duyurdu
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Ses tellerindeki problem nedeniyle basının karşısına çıkmıyor

Nedeni belli oldu! Bu yüzden kameralar karşısına çıkmıyormuş
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu

Yerine gelecek hoca belli oldu
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki

Kampüste tansiyon yüksek! Kapılar kilitlendi, öğrenciler eyleme geçti