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Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

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Batman Çayı'nda yüzerek çıktıkları adacıkta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kentin çıkışında bulunan köprünün yakınlarında çaya giren 2 kişi adacığa çıktıktan sonra geri dönemedi. İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı arama kurtarma ile 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 2 kişiyi halat yardımıyla kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

Batman Çayı'nda yüzerek çıktıkları adacıkta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentin çıkışında bulunan köprünün yakınlarında çaya giren 2 kişi adacığa çıktıktan sonra geri dönemedi.

İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı arama kurtarma ile 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri 2 kişiyi halat yardımıyla kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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