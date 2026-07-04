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Serinlemek için girdiği çayda kayboldu

Serinlemek için girdiği çayda kayboldu
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda kaybolan A.Y. için arama çalışmalarına Batman'dan AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri de destek veriyor.

BATMAN'DAN DA EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda kaybolan A.Y.'yi (32) için yürütülen arama çalışmalarına Batman'dan da destek ekipler sevk edildi. Çalışmalara Batman AFAD'a bağlı 2 araç, 6 personel ve 1 dron ile Batman Belediyesi İtfaiyesi Dalgıç Ekibi ve UMKE'ye bağlı 2 araç ile 5 personel katıldı. Arama çalışmaları Batman'ın Şerbetli mevkisinde sürdürülüyor.

Bayram AYHAN/SİLVAN (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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