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Batman Belediyesi Personeline Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

Batman Belediyesi Personeline Arama Kurtarma Eğitimi Verildi
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Batman Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde personeline arama kurtarma teknikleri eğitimi verdi. Eğitimlerde, ekipman kullanımı ve enkaz altında yaşam bulguları konularında bilgi paylaşımı yapıldı.

Batman Belediyesi personeline, arama kurtarma verildi.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan eğitim parkurunda belediye personeline, arama kurtarma teknikleri, ekipmanların doğru ve etkin kullanımı, enkaz altında yaşam bulgusu karşısında neler yapılması gerektiği konularında eğitim verildiği bildirildi.

Eğitimlerin itfaiye, zabıta, güvenlik, park ve bahçeler, fen işleri, su ve kanalizasyon müdürlüğü personeline verildiği kaydedilen açıklamada, ülkenin olası afetler karşısında nitelikli personel sayısının artırılmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada, farklı birimlerde görev yapan 120 personelin, eğitimlerin ardından Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Destek Arama Kurtarma ekibinde yer alacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel
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