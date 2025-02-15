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Batman Belediyesi'nde usulsüz istihdam skandalı sebebiyle 112 kişinin sözleşmeleri feshedildi

Batman Belediyesi'nde usulsüz istihdam skandalı sebebiyle 112 kişinin sözleşmeleri feshedildi
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Batman Belediyesi bünyesindeki şirketlerde istihdam edilen 112 kişinin usulsüz işe alım süreçleri tespit edilmiş, bu nedenle sözleşmeleri sona erdirilmiştir. İçişleri Bakanlığı, işe alımlarda gerekli prosedürlerin uygulanmadığını bildirdi.

Batman Belediyesi bünyesindeki şirketlerde yakın zamanda işe alınan 112 kişinin sözleşmelerinin, usulsüz olduğu gerekçesiyle sona erdirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım 2024'te görevlendirme yapılan Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye bünyesindeki şirketlerde yakın zamanda işe alınan 112 kişinin işe alım süreçlerinde usulsüzlük yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

BELEDİYEYE "KORSAN İLAN" SORUŞTURMASI

Batman Belediyesi Personel AŞ ve Bel-kent AŞ bünyesine 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden itibaren farklı zamanlarda 192 kişinin alındığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu 192 kişinin işe alım süreçlerinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmadan, Türkiye Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) personel işe alım ilanı bildirimi yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, İŞKUR aracılığıyla bir günlük 'korsan ilan' yapılarak 121 personel için başvurular alınmış ve sözde mülakat yapılmak suretiyle 121 aday belirlenerek Personel AŞ bünyesinde 113 kişi işbaşı yaptırılmıştır. 79 personel ise ilan dahi yapılmadan Belkent AŞ bünyesinde işbaşı yaptırılmıştır." bilgisi verildi.

112 KİŞİNİN SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Açıklamada, işe alınan kişilerin "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar"a uyulmaksızın, gerekli güvenlik ve arşiv araştırması yapılmadan işbaşı yaptırıldığı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: İşbaşı yaptırılan personel arasında terör suçlarından hüküm giyenlerin yanı sıra terör, cinsel taciz, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, uyuşturucu ticareti, ihaleye fesat, hırsızlık gibi suçlardan dolayı adli suç kayıtları olanların dahi yer aldığı tespit edilmiştir. İşe alımlarda yukarıda belirtilen usulsüzlüklerin tespit edilmesi nedeniyle Personel AŞ ve Belkent AŞ bünyesindeki toplam 112 kişinin iş sözleşmeleri feshedilmiştir.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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