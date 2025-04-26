Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim var

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti
İBB'ye ikinci dalga operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi

Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
İnkar etme şansları sıfır! Rüşvet anı kamerada

Rüşvet anı kamerada

Batman Belediyesi Eski Çöp Kovalarını Yenilemeye Devam Ediyor

Batman Belediyesi Eski Çöp Kovalarını Yenilemeye Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Belediyesi, kent genelindeki ekonomik ömrünü tamamlamış çöp kovalarını yenileme çalışmalarıyla çevre temizliğini artırmayı hedefliyor. Yeni çöp kutları, cadde ve sokaklarda daha hijyenik bir ortam sağlayacak.

Batman Belediyesi, kentin farklı noktalarında bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış, eskiyen ve yıpranan çöp kovalarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bulvar, cadde ve sokaklardaki çöp kovalarını büyük bir titizlikle yenileyen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, hazırlanan program çerçevesinde Gülistan Caddesi, Hasankeyf Sokağı, TPAO Bulvarında bulunan 50 ayrı noktadaki çöp kutularını yeniledi.

Yeni çöp kovalarının monte edilmesiyle, vatandaşların çöpleri kaldırım, yol ve çevreye gelişigüzel atmasının önüne geçilmesi, bulvar, cadde, sokak ve kaldırımların daha temiz kalmasının hedeflendiği bildirildi.

???????

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.