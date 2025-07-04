Batman Belediyesi 145 Bin 500 Metrekare Parke Taşı Döşedi
Batman Belediyesi, kent merkezinde üst yapı çalışmaları kapsamında 145 bin 500 metrekare kilitli parke taşı döşemesi gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, imara açılan bölgelerde kaldırım, bordür ve parke taşları ile bakım, onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Batman Belediyesi ekipleri, kent merkezinde 145 bin 500 metrekare kilitli parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.
İmara açılan bölgelerde kaldırım, bordür ve parke taşı çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım 2024'ten bu yana 145 bin 500 metrekare kilitli parke taşı döşemesi yaparak bakım, onarım ve yama çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel