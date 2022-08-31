Batık kasaba Aceredo yoğun kuraklık nedeniyle ortaya çıktı Güncel Haberler Tüm Avrupa'da olduğu gibi İspanya'da da yağışların olmaması ülke genelinde rezervleri endişe verici boyutlara getirdi. Tüm Avrupa'da olduğu gibi İspanya'da da yağışların olmaması ülke genelinde rezervleri endişe verici boyutlara getirdi. İspanya'nın Aceredo kentindeki yoğun kuraklık ülkeyi etkilemeye devam ederken, sular altında kalan Aceredo kasabası yeniden gün yüzüne çıktı. Alto Lindoso rezervini oluşturmak için sular altında kalan kasaba şimdilerde yeniden turistik bir cazibe merkezi haline geldi. Güncel Kaynak: AA / Omar Marques Togo Cumhuriyeti İspanya Güncel Haberler

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