Batı Sumatra'da Otobüs Kazası: 12 Ölü
Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 5'ten fazla kişi yaralandı.
BATI SUMATRA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Padang Panjang kentinde meydana gelen kazada enkaza dönen otobüs, 6 Mayıs 2025.
Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Padang Panjang kentinde salı günü sabah saatlerinde meydana gelen ve bir otobüsün karıştığı kazada en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 5'in üzerinde kişinin de yaralandığı bildirildi. (Fotoğraf: Andri Mardiansyah/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel