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Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde ateş açtığı 2 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Ramallah'ın kuzeyinde yer alan Dura el-Kara beldesi yakınlarındaki yasa dışı yerleşim yerinin sözde güvenlik görevlisinin Filistinli 2 gencin üzerine ateş açtığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin açtığı ateş sonucu yaralanan 2 Filistinli gencin, İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu aktarılan haberde, yaralı Filistinlilerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi edinilemediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu saldırılarda 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 746 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA