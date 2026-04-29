Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir Filistinliye ait buzağıyı işkence ederek öldürdü

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinli bir vatandaşa ait buzağıyı traktörle ezerek işkence ettikleri, daha sonra hayvanı keserek öldürdükleri bildirildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, olay, El Halil kentinin kuzeyinde yer alan Sair beldesinin doğusundaki Hırbet Hamruş bölgesinde gerçekleşti.

Açıklamaya göre, bir grup İsrailli, Filistinli bir vatandaşa ait buzağıyı saatler süren kovalamacanın ardından yakalayarak kontrol altına aldı.

İsrailli saldırganların, darbettikleri ve traktörle ezerek işkence ettikleri hayvanı olay yerinde kestiği belirtildi.

Açıklamada, olayın, Filistinlilerin mülklerini ve geçim kaynaklarını hedef alan saldırılar kapsamında değerlendirildiği ve bölgede gerilimi artırdığı vurgulandı.

Batı Şeria'da Filistinliler, son dönemde İsraillilerin artan saldırılarına maruz kalıyor. Bu saldırılar arasında özellikle kırsal alanlar ve bedevi topluluklarda hayvanların çalınması ya da öldürülmesi de yer alıyor. Filistinliler, bu eylemlerin kendilerini topraklarından çıkarmaya yönelik baskının parçası olduğunu belirtiyor.

Resmi verilere göre Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil yaklaşık 750 bin İsrailli 141 yerleşim birimi ve 224 kaçak yerleşim noktasında yaşıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Mart ayında toplam 1819 saldırı gerçekleşti; bunların 1322'si İsrail güçleri, 497'si ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirildi.

Filistinli resmi kaynaklara göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Söz konusu saldırılar arasında mülklerin tahrip edilmesi, evlerin yakılması, sivillerin zorla yerinden edilmesi ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi yer alırken, Filistin tarafı bu politikaların Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin fiilen ilhakına zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.