Haberler

Batı Şeria'da Yasa Dışı Yerleşim Yıkımı Sırasında Gerginlik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı bir Yahudi yerleşim birimini yıktı. Yıkım sırasında, topraklarını gasbeden İsrailliler protesto etti ve gerginlik yaşandı. 6 kişi gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler ile kurulan yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin yıkımına katılan İsrail askerleri arasında gerginlik yaşandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yıkım sırasında Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerden 6'sının gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail basını, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan Gush Etzion Yahudi yerleşimi bölgesindeki İsrail nezdinde de yasa dışı olan bir yerleşim yerinin İsrail güvenlik güçleri tarafından yıkıldığını kaydetti.

Yıkım, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine karşı önlemler alacaklarına ilişkin açıklamasının ardından gerçekleşti.

İsrail güvenlik güçlerinin yıkımı sırasında, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler yıkımı protesto etti ve fanatik Yahudi yerleşimcilerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Yıkımın Filistinlilere yönelik saldırılar nedeniyle değil "bölgenin güvenliğini etkileyen suç faaliyetleri, ciddi suç ve şiddet olaylarının meydana gelmesi üzerine" gerçekleştirildiği bildirildi.

Öte yandan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü milletvekili Limor Son Har-Melech'in bölgeye gelerek yıkımın ve tahliyenin durdurulması çağrısında bulunduğu, ayrıca İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e de aynı çağrıda bulunan bir mektup yazdığı aktarıldı.

Melech, söz konusu yıkımın gelecek yıkımlar için emsal teşkil edeceğini öne sürdü.

Smotrich'ten "yıkıma karşı çıkanlara" eleştiri

Yıkım nedeniyle Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından eleştirilen Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın her yerinde büyük ölçekli planlar ve inşaatlar yaptıklarını belirtti.

Aşırı sağcı bakan Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bize Siyonizm'in nasıl yapıldığını ya da yerleşimlerin nasıl kurulduğunu öğretmeye gerek yok." ifadesini kullandı.

Gush Etzion Bölge Konseyi'nin binlerce yasa dışı yerleşim birimi inşaatı planladığını belirten Smotrich, İsrail'e göre de yasa dışı yerleşim birimi kuran Yahudi yerleşimcilerin bu planlara engel olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
Trafikteki kavgayı ayırmak istedi, pişman oldu! O anlar kameralarda

İnsanlık yapmak istedi, pişman oldu
Shakhtar Donetsk'ı çalıştıran Arda Turan en büyük hayalini açıkladı

''En büyük hayalim'' diyerek sıradaki hedefini duyurdu
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı

Osimhen'in derbide oynama ihtimaline yüzde verdi
Faciada 'ihmal' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek

İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Bu adam için istenen bonservis bedeline inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.