Batı Şeria'da Yasa Dışı Yerleşim Yıkımı Sırasında Gerginlik

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler ile kurulan yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin yıkımına katılan İsrail askerleri arasında gerginlik yaşandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yıkım sırasında Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerden 6'sının gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail basını, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan Gush Etzion Yahudi yerleşimi bölgesindeki İsrail nezdinde de yasa dışı olan bir yerleşim yerinin İsrail güvenlik güçleri tarafından yıkıldığını kaydetti.

Yıkım, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine karşı önlemler alacaklarına ilişkin açıklamasının ardından gerçekleşti.

İsrail güvenlik güçlerinin yıkımı sırasında, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler yıkımı protesto etti ve fanatik Yahudi yerleşimcilerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Yıkımın Filistinlilere yönelik saldırılar nedeniyle değil "bölgenin güvenliğini etkileyen suç faaliyetleri, ciddi suç ve şiddet olaylarının meydana gelmesi üzerine" gerçekleştirildiği bildirildi.

Öte yandan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü milletvekili Limor Son Har-Melech'in bölgeye gelerek yıkımın ve tahliyenin durdurulması çağrısında bulunduğu, ayrıca İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e de aynı çağrıda bulunan bir mektup yazdığı aktarıldı.

Melech, söz konusu yıkımın gelecek yıkımlar için emsal teşkil edeceğini öne sürdü.

Smotrich'ten "yıkıma karşı çıkanlara" eleştiri

Yıkım nedeniyle Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından eleştirilen Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın her yerinde büyük ölçekli planlar ve inşaatlar yaptıklarını belirtti.

Aşırı sağcı bakan Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bize Siyonizm'in nasıl yapıldığını ya da yerleşimlerin nasıl kurulduğunu öğretmeye gerek yok." ifadesini kullandı.

Gush Etzion Bölge Konseyi'nin binlerce yasa dışı yerleşim birimi inşaatı planladığını belirten Smotrich, İsrail'e göre de yasa dışı yerleşim birimi kuran Yahudi yerleşimcilerin bu planlara engel olduğunu söyledi.