Batı Şeria'da silahlı saldırı: Bir Yahudi yerleşimci yaralandı
İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimcinin yaralandığı bildirildi. Saldırıda, araçtaki bir yasa dışı Yahudi yerleşimci kadının orta derecede yaralandığı kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimcinin yaralandığı bildirildi.
İsrail acil yardım servisinden yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ın kuzeyindeki El-Revabi Kavşağı'nda seyir halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda, araçtaki bir yasa dışı Yahudi yerleşimci kadının orta derecede yaralandığı kaydedildi.
Bilinci açık olduğu bildirilen yerleşimcinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.