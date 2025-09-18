Haberler

Batı Şeria'da Silahlı Saldırı: 2 İsrailli Öldü

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında bulunan Kral Hüseyin Köprüsü yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrailli hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren saldırgan, çatışmada öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında yer alan ve İsrail'in işgalindeki geçiş noktası yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsraillinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kral Hüseyin Köprüsü (Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasında, İsrail kontrolündeki geçiş noktası) yakınında silahlı saldırı olduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda 2 İsraillinin öldüğünü açıkladı.

İsrail basını, Ürdün tarafından geldiği söylenen ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise çatışmada öldüğünü yazdı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
