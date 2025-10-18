Batı Şeria'da Patlama: 2 İsrail Askere Yaralandı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde meydana gelen patlamada 2 askerin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin olduğu bölgede bir kişinin patlayıcı attığı belirtildi.

Patlama sonucu 2 askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, İsrail askerlerinin hastaneye nakledildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun verilerine göre, 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımının başlamasından bu yana Gazze ve Batı Şeria'da 916 İsrail askeri öldürüldü, 6 bin 333 asker yaralandı.