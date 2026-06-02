Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'da bir araca saldırısında 3 çocuk yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup İsrailli, Filistinlilere ait araca taş atarak saldırdı. Saldırıda 3 çocuk yaralanırken, aynı bölgede tarım arazilerinin ateşe verildiği bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir araca taşlarla saldırması sonucu 3 Filistinli çocuk yaralandı.

Yerel kaynakların, AA'ya yaptığı açıklamaya göre, bir grup İsraillinin, Nablus kentinin güneyinde gasbedilen Filistin toprağı üzerine kurulan Şilo yerleşimi yakınlarında Filistinlilere ait bir aracın önünü kesti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin taş atması sonucu araçta bulunan 3 çocuk yaralandı.

Çocuklardan biri başına taş isabet etmesi sonucu orta derecede, diğer ikisi ise kırılan cam parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan çocuklar Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Sincil beldesindeki sağlık merkezine kaldırıldı.

Öte yandan, Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentine bağlı Ebu Felah köyünde Filistinlilere ait tarım arazilerini ateşe verdi ve mülklerine saldırdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
