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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 5 Filistinli yaralandı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaralandı. Saldırıda bir araba, bisiklet ve 35 koyun çalındı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus kentindeki Huvara Belediye binasına ve bazı Filistinlilerin evlerine saldırdı.

İsrailliler, saldırı sırasında bir araba ve bisikletin yanı sıra Filistinlilere ait 35 koyunu çaldı.

Filistin resmi ajansı WAFA, yaralılar arasında Huvara Belediye üyesi olan ve ayağından şarapnel parçası ile yaralanan bir kişinin de bulunduğunu ancak isminin açıklanmadığını bildirdi.

Huvara Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Rana Ebu Heniye yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin belediye binasına ve birkaç eve doğrudan saldırdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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