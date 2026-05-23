Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler, Filistinlilerin evlerine ve tarım arazilerine saldırdı, hayvanlarını çaldı. İsrail ordusunun koruması altında gerçekleşen saldırılarda nisan ayında 1637 olay kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilerin evlerine ve mülklerine saldırılar düzenledi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde ikamet eden İsrailliler, Beytullahim'in güneyindeki Halayil el-Levz bölgesinde saldırılar gerçekleştirdi.

İsrailli saldırganlar Filistinlileri ve evlerini taşladı, tarım arazilerine zarar verdi.

El Halil'e bağlı Mesafir Yatta bölgesinde de Filistinlilere ait çiftlikler saldırıya uğradı, bazı hayvanlar çalındı.

Yerel aktivist Usame Mahamira, söz konusu saldırıların İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştiğini ve bu sırada Filistinlilerin zorla arazilerinden uzaklaştırıldığını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ta da Filistinli bir adama ve çocuklara saldırdı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyince yayımlanan rapora göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sadece nisan ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı 1637 saldırı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
