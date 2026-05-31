Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da okul basıp tahribat ve hırsızlık yaptı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler, yapım aşamasındaki bir okula baskın düzenleyerek kapıları kırdı, güvenlik kameralarını ve jeneratörleri çaldı. Saldırıda yaklaşık 80 bin dolar zarar oluştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yapımı süren bir okula baskın düzenleyerek tahribat ve hırsızlık yaptığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabaha karşı Ramallah'ın doğusundaki Rammun köyünde bulunan yapım aşamasındaki özel bir okula baskın düzenledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan şantiye sorumlusu Ali Munasira, İsrailli saldırganların, okulun 40 ahşap ve 3 metal kapısını kırdığını, güvenlik kamera sistemleri ile elektrik jeneratörlerini çaldığını aktardı.

Munasira, ABD'de yaşayan bir Filistinli tarafından yaptırılan okulun daha önce de benzer saldırıların hedefi olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 80 bin dolarlık maddi zarara yol açan saldırının, son birkaç gün içinde aynı okula düzenlenen üçüncü saldırı olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
