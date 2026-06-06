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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da çiftçilere saldırdı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Atuf köyünde 7 Filistinli çiftçiyi alıkoyarak darbetti. İsrail askerlerinin de müdahale ettiği olayda çiftçilerden haber alınamıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin güneydoğusundaki Atuf köyünde Filistinli çiftçilere saldırdığı ve bazılarını alıkoyduğu bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Filistin topraklarının gasbına karşı verdiği mücadeleyle bilinen Filistinli aktivist Mutaz Bişarat'a dayandırdığı haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askeri üniformasıyla Atuf köyünün doğusundaki el-Miyar bölgesine baskın düzenledi.

Bişarat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 7 çiftçiyi zorla alıkoyarak darbettiğini belirtti.

İsrail askerlerinin olay sırasında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler lehine müdahalede bulunduğunu ifade eden Bişarat, alıkonulan çiftçilerden henüz haber alınamadığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme ve ekin ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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