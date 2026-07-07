İsrailli Yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Bir Restoranı Ateşe Verdi
Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait bir restoranı sabah erken saatlerde ateşe verdi.
NABLUS, 7 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından yakılan Filistinlilere ait bir restoran, 5 Temmuz 2026.
İsrailli yerleşimciler pazar sabahı erken saatlerde Nablus kentinin El-Lubban El-Şerkiye ve Ammuriya kasabaları yakınlarında yer alan bir restoranı ateşe verdi. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
Kaynak: Xinhua