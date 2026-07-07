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İsrailli Yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Bir Restoranı Ateşe Verdi

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Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait bir restoranı sabah erken saatlerde ateşe verdi.

NABLUS, 7 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından yakılan Filistinlilere ait bir restoran, 5 Temmuz 2026.

İsrailli yerleşimciler pazar sabahı erken saatlerde Nablus kentinin El-Lubban El-Şerkiye ve Ammuriya kasabaları yakınlarında yer alan bir restoranı ateşe verdi. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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