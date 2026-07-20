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Albüm: İsrailli Yerleşimciler, Batı Şeria'da Bir Camiyi ve Filistinlilere Ait Evleri Ateşe Verdi

Albüm: İsrailli Yerleşimciler, Batı Şeria'da Bir Camiyi ve Filistinlilere Ait Evleri Ateşe Verdi
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El Halil'in Tuvani köyünde İsrailli yerleşimciler, bir camiyi ve Filistinlilere ait evleri kundakladı. Saldırıda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batı Şeria'nın El Halil kentinin Tuvani köyünde İsrailli yerleşimcilerin ateşe verdiği araç, 19 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

EL HALİL, 20 Temmuz (Xinhua) -- İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Masafer Yatta bölgesinde bulunan Tuvani köyünde bir camiyi ve Filistinlilere ait evleri ateşe verdi.

Batı Şeria'nın El Halil kentinin Tuvani köyünde İsrailli yerleşimcilerin ateşe verdiği camiyi inceleyen Filistinli, 19 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)Batı Şeria'nın El Halil kentininTuvani köyünde İsrailli yerleşimcilerin ateşe verdiği camiyi inceleyen Filistinliler, 19 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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