Albüm: İsrailli Yerleşimciler, Batı Şeria'da Bir Camiyi ve Filistinlilere Ait Evleri Ateşe Verdi
El Halil'in Tuvani köyünde İsrailli yerleşimciler, bir camiyi ve Filistinlilere ait evleri kundakladı. Saldırıda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
EL HALİL, 20 Temmuz (Xinhua) -- İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Masafer Yatta bölgesinde bulunan Tuvani köyünde bir camiyi ve Filistinlilere ait evleri ateşe verdi.
Tuvani köyünde İsrailli yerleşimcilerin ateşe verdiği camiyi inceleyen Filistinliler, 19 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)
Kaynak: Xinhua