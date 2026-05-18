Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, Batı Şeria'da bir kediyi öldürmeye çalıştı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Atara köyü kırsalında, Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin bir kedinin başına taş blok attığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Sosyal medyada yayılan videoda, gaspçı İsraillinin elindeki taş bloku kedinin başına doğru attığı görüldü.

Görüntüler kullanıcılar tarafından "korkunç" olarak nitelendirildi.

Yerel kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren kişinin aynı bölgede iki gün önce bir köpeğini sopayla döverek öldüren İsrailli olduğunu belirtti.

Daha önce yayımlanan görüntülerde, maskeli İsraillinin Atara köyüne düzenlenen baskın sırasında iki elindeki sopalarla bir bekçi köpeğine defalarca vurduğu ve hayvanın aldığı darbeler sonucu öldüğü görülmüştü.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık Filistinlilere ait köy ve kasabalara baskın düzenleyerek Filistinlilere, mülklerine, hayvanlarına ve tarım arazilerine zarar veriyor.