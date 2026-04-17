Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırısında bir Filistinli yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Batı Şeria'nın Selfit kenti kırsalında düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaralandı. Filistin kaynaklarına göre, mart ayı boyunca 497 saldırı gerçekleştirildi, Ekim 2023'ten bu yana ise 1148 Filistinli öldü.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kenti kırsalında düzenlediği saldırıda bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, ellili yaşlarındaki Emced el-Hindi adlı bir Filistinli, Selfit kentine bağlı Lubban eş-Şarkiyye'nin Vadi eş-Şair bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, içinde bulunduğu araca saldırması sonucu başına aldığı darbe nedeniyle yaralandı.

Haberde, yaralının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler mart ayı boyunca Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 497 saldırı yaptı.

Filistin kaynaklarının aktardığı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1148 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 750 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu

200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Aleyna'nın mesajları ifşa oldu
Çiftçi'den okul saldırıları sonrası dikkat çeken çıkış: Mücadele yalnızca güvenlik tedbirleriyle olmaz

"Sadece güvenlikle olmaz" deyip, yapılması gerekenleri sıraladı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

Gülistan Doku olayında 2. tutuklama! Bu sefer suçlama kasten öldürme
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında ilk tutuklama! Verdiği ifade bomba