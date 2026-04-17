Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırısında bir Filistinli yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kenti kırsalında düzenlediği saldırıda bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, ellili yaşlarındaki Emced el-Hindi adlı bir Filistinli, Selfit kentine bağlı Lubban eş-Şarkiyye'nin Vadi eş-Şair bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, içinde bulunduğu araca saldırması sonucu başına aldığı darbe nedeniyle yaralandı.

Haberde, yaralının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler mart ayı boyunca Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 497 saldırı yaptı.

Filistin kaynaklarının aktardığı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1148 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 750 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.