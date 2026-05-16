Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlediği saldırılarda biri gerçek mermiyle olmak üzere 3 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, saldırılarda bir kişinin uyluğundan vurulduğunu, iki kişinin ise darbedildiğini açıkladı.

Gaspçı İsrailliler, El Halil kentinin Ez-Zahiriyye kasabası ile Cabir Mahallesi'ne saldırı düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zahiriyye'deki saldırıda 1 Filistinli uyluğundan vuruldu ve hastaneye kaldırıldı.

İsrailliler, Cabir Mahallesi'nde ise 2 Filistinliyi darbederek hastanelik etti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık kent ve kasabalara baskın düzenleyerek Filistinlilere, mülklerine, hayvanlarına ve arazilerine zarar veriyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
