İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırdı: 1 Ölü

RAMALLAH, 2 Ocak (Xinhua) -- İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 26 yaşındaki Hattab Darağmeh'in perşembe günü Nablus'un güneyindeki Lubban eş-Şarkiye köyünde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bakanlık, olayla ilgili ayrıntı paylaşmadı.

Filistinli kaynaklar, Darağmeh ile bir başka gencin Ramallah ile Nablus'u bağlayan ana yol üzerindeki köy girişinde İsrail askerleri tarafından vurulduğunu söyledi. Darağmeh'in İsrail'deki bir hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği, diğer gencin ise Batı Şeria'daki Salfit Hastanesi'ne kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Kaynaklar ayrıca, İsrail güçlerinin 2026 yılının ilk gününde Batı Şeria'da Cenin'in güneyindeki Caba kasabasına, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummar beldesine ve Tubas'ın güneyindeki Akaba ile Tammun köylerine baskınlar düzenlediğini bildirdi.

İsrail güçlerinin evlere baskın düzenlediği, göz yaşartıcı gaz bombaları attığı ve onlarca Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, söz konusu gelişmelere ilişkin açıklama yapmadı.

Kasım ayı sonlarında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail güvenlik güçleri ile İsrailli yerleşimcilerin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 1.000'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.