İsrail askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlarda evlerde arama yapılırken bazı eşyalara zarar verildi ve el konuldu. Ekim 2023'ten bu yana bölgede baskın ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberlerde, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerlerinin Ramallah, Tubas, Nablus, El Halil ve Tulkerim kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda Ramallah ve Tulkerm'de 2'şer, Tubas ve El Halil'de 1'er kişi ile Nablus'ta yaşlı bir kadının gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında evlerde arama yaptığı, bazı eşyalara zarar verdiği, bazılarına ise el koyduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun El Halil kentinin girişinde askeri kontrol noktaları kurduğu, bazı ana yolları demir ve toprak bariyerlerle kapattığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda en az 1200'e yakın Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi de zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
