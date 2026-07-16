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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarla 32 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 32 Filistinli gözaltına alındı. Ekim 2023'ten bu yana bölgede saldırıların arttığı belirtiliyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 32 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın bazı kentlerinde geniş çaplı baskınlar düzenledi.

Güneyindeki El Halil'de evlerine düzenlenen baskınların ardından 13, Beytüllahim, Kalkilya, Tubas, Tulkerim ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda 19 Filistinli gözaltına alındı. Söz konusu kişiler arasında eski tutuklular da bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre söz konusu dönemde İsrail askerleri ile İsrailli işgalcilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
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