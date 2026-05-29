İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin parasını gasbettiği ortaya çıktı

Güncelleme:
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir kontrol noktasında İsrail askerleri, durdurdukları Filistinlinin para ve kredi kartlarını gasbetti. Para ve kartlar iade edilse de askerlere cezai işlem uygulanmadı. İsrail ordusu olayın 'hırsızlık' olmadığını savunurken, ordu içindeki yağma tartışmaları büyüyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Ramallah yakınlarındaki Rimonim askeri kontrol noktasındaki İsrail askerleri, arama yapmak üzere durdurdukları bir Filistinlinin yüzlerce dolarını ve kredi kartlarını zorla aldı.

Mağdur Filistinlinin, Filistin yönetimi ile İsrail ordusu arasındaki koordinasyonu sağlayan İrtibat Ofisi'ne şikayette bulunması üzerine başlatılan askeri idari tahkikatta, söz konusu askerlerin yaptıkları gasbı komutanlarına itiraf ettiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin gasbettiği kredi kartı ve paraların iade edilmesine karar verilirken, olaya karışan askerler hakkında şu ana kadar hiçbir cezai veya disiplin işlemi uygulanmadığı belirtildi.

İsrail ordusu "hırsızlık" olmadığını savundu

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise olayın bir "yağma veya kasıtlı hırsızlık" olmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, rutin kontrol sırasında araçta yapılan aramada para ve kartların bulunduğu cüzdanın incelendiği, arama sonunda tüm mülklerin sahibine teslim edildiği ancak Filistinlinin kimlik kartının "yanlışlıkla" askeri personelde kaldığı iddia edildi.

İrtibat Ofisi'nden gelen uyarı üzerine hatanın fark edildiği ve kimliğin sahibine ulaştırıldığı savunuldu.

Ordu içindeki "yağma" tartışmaları büyüyor

Askerlerin cezasız bırakılması, İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'de saldırılara girişmesinden bu yana İsrail ordusu içinde geçen "disiplinsizlik ve yağma" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

İsrail ordu komuta kademesinin son dönemde özellikle Lübnan'ın güneyinde ve Gazze'deki saldırılar sırasında sivil mülklerin komutanların bilgisi dahilinde yağmalandığına dair basına yansıyan raporlar üzerine ordu içinde yeni bir birim kurduğu biliniyor.

Askeri Savcılık ve askeri polis işbirliğiyle kurulan bu mekanizmaya ve sınır hatlarındaki askeri araç aramalarının sıkılaştırılması talimatına rağmen, kontrol noktalarında yaşanan son hırsızlık vakasının cezasız kalması, ordu yönetiminin bu suçların üzerini örttüğü eleştirilerine yol açıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
